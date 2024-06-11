شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وسام أبو على تُجبر الأهلى على دراسة تمديد عقد موديست لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن موقفهم السابق بشأن تمديد عقد الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق ، فرغم أن النية كانت تتجه لرحيل اللاعب بنهاية عقده 30 يونيو الجاري إلا أن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأخيرة أعادت الأمور لنقطة الصفر.

مصدر في الأهلي ، قال أن مسئولو القلعة الحمراء سبق ورفضوا فكرة تمديد عقد موديست ليستمر بنهاية الموسم الجاري الذي قد ينتهي بنهاية أغسطس أو سبتمبر المقبلين بسبب سوء مستوى اللاعب لكن إصابة وسام جعلتهم يفكرون في الأمر مرة أخرى .

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تتفاوض حالياً مع موديست من أجل تمديد عقده ليستمر حتى نهاية الموسم الجاري أي تمديد العقد لمدة شهرين إضافيين .

وتابع المصدر : هناك مفاوضات مع موديست ووكيل أعماله للتمديد شهرين وبمقابل مالي أقل مما يتقاضاه اللاعب في عقده الحالي وحال نجاح هذه المفاوضات سيتم الإبقاء على المهاجم الفرنسي حتى ينتهي الموسم المحلي في مصر.

وواصل المصادر : إصابة وسام وتراجع مستوى كهربا وراء تفكير إدارة الأهلي في هذه الخطوة،لاسيما وأنه من الصعب تدعيم الهجوم بأي صفقة حالياً والاستفادة منها الموسم بجانب إمكانية إقامة السوبر الأفريقي أمام الزمالك قبل تدعيم الفريق بصفقة هجومية أخرى.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بفلطسين في مباراة لبنان مؤخراً.

من ناحية أخرى، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.