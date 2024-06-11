شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الهدافين.. حسام أشرف يحافظ على المركز الأول قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في صدارة ترتيب هدافى الدورى..

12 هدف و 2 اسيست في 23 مباراة في الدوري..

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 9 أهداف

4- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

5- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري

تستأنف يومى الخميس والجمعة المقبلين بطولة الدوري المصري بخوض المباريات المؤجلة من الأسبوع الحادى عشر للمسابقة:

الخميس 13 يونيو

بيراميدز& سموحة..7 مساء

مودرن فيوتشر & الجونة..7 مساء

الجمعة 14 يونيو

سيراميكا & الزمالك..7 مساء

الاهلى & فاركو..7 مساء.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.