لويس دياز يحسم مصيره مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم الكولومبي لويس دياز مصيره مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط دياز بالرحيل عن ليفربول في الميركاتو الصيفي، في ظل وجود اهتمام بضمه من قبل عدد من الأندية مثل برشلونة وأندية الدوري السعودي

وأفرد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو تصريحات لجناح ليفربول:”أنا سعيد للغاية في ليفربول، إنه فريق رائع ونادي عظيم، لطالما أردت اللعب هناك، لذا أنا سعيد للغاية ومرتاح”.

ونفى دياز كل الأنباء التي تشيرلا إلى احتمالية خروجه من ليفربول في الفترة الحالية موضحا ”لا أفكر في أي شيء آخر”.

ويرتبط لويس دياز البالغ من 27 عامًا بعقد مع ليفربول ممتد حتى صيف 2027 وشارك النجم الكولومبي في 51 مباراة لـ ليفربول الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 13 هدفًا إضافة لصناعة 5 آخرين.

ليفربول يغازل محمد صلاح

علق ليفربول الإنجليزي على تألق محمد صلاح قائد منتخب مصر في مباراة الفراعنة أمام غينيا بيساو والتي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :" صلاح يواصل التألق مع المنتخب المصري ..سجل محمد صلاح هدف منتخب بلاده الوحيد في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1/1 أمام غينيا بيساو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم ".

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم خارج الديار بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

