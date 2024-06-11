تاريخ مواجهات السعودية والأردن قبل موقعة تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق وجماهير الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين السعودية والأردن مساء اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تنطلق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني في تمام التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "الأول بارك" معقل النصر.

ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بينما يحتل منتخب الأردن المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات السعودية والأردن

تقابل منتخبا السعودية والأردن في 16 مواجهة سابقة بمختلف المسابقات، كانت الأفضلية النسبية لصالح السعودية بواقع 8 انتصارات مقابل 6 للأردن وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، وسجل الأخضر 19 هدفا مقابل 14 هدفا للنشامي.

وكانت مباراة وحيدة قد جمعت السعودية والأردن من قبل في تصفيات كأس العالم وانتهت بفوز الأخضر بهدفين دون رد في نوفمبر من العام الماضي.

تشكيل السعودية المتوقع..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - علي البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: محمد كنو - فيصل الغامدي - سامي النجعي.

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - فراس البريكان.

تشكيل الأردن المتوقع..

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: إحسان حداد، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان.

الوسط: ابراهيم سعادة، محمود مرضي، نور الروابدة.