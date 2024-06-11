ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو.. وليفربول يترقب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي ريال مدريد عرضا من أحد الأندية الإنجليزية المهتمة بالتعاقد مع البرازيلي رودريجو مهاجم الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.



أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد تلقى عرضا من ليفربول من أجل التعاقد مع المهاجم رودريجو لكن جاء رد الملكي برفض العرض.

وواصلت التقارير أن ليفربول قدم عرضا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لكن إدارة ريال مدريد رفضت العرض المقدم من الريدز.

وتابعت أن ريال مدريد يريد مبلغ 150 مليون من أجل الموافقة على رحيل مهاجمه البرازيلي إلى صفوف الريدز، وسط اهتمام أندية آخرى بالتعاقد معه على رأسها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن اللاعب رودريجو لا يريد الرحيل عن صفوف ريال مدريد ويرغب بالاستمرار، حيث لا يفكر نهائيا بمغادرة الملكي، مؤكدا أنه متحمس للموسم المقبل مع المرينجي.



رودريجو يعلق على انتقال مبابي لـ ريال مدريد

كشف الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن رأيه في انتقال الفرنسي كيليان مبابي للعملاق الإسباني خلال الأسبوع الماضي.

و كان ريال مدريد، قد أعلن عن انضمام مبابي للفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي .

وتحدث رودريجو جوس في تصريحات أبرزتها شبكة "فوت ميركاتو"، حيث قال: "بالتأكيد، وجود مبابي بجانب فينيسيوس جونيور في نفس الفريق، أمر لا يمكن تصديقه، وأكمل: "هذا الأمر يحتاج إلى عمل و جهد مضاعف من جانبي للحفاظ على نفس المستوى".

وأردف : "أحلم بشكل دائم في أن اتواجد إلى جانب مبابي، والآن سيتحقق الأمر" .

وأختتم رودريجو تصريحاته: " بالطبع سعيد للغاية، وأرغب في أن يكتب كيليان مبابي قصة رائعة مع ريال مدريد" .

الجدير بالذكر أن رودريجو لعب مع ريال مدريد 51 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، حيث سجل 17 هدفا ، وقدم 9 تمريرات حاسمة .

