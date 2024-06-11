اجتماع عاجل بمديرية الشباب والرياضة لمناقشة سلبيات مراكز الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة أجتماع عاجل مع مديرى فروع شباب وسط و شرق والعجمي لبحث مشاكل مراكز الشباب والعمل على حلها خاصة مع بداية الموسم الصيفى وذلك فى حضور كل من دعاء حسني مدير فرع وسط والدكتور محمد فاروق مدير فرع العجمي و محمد شوقي مدير فرع شرق لبحث القصور فى تلك الهيئات واوجه القوة وذلك لمساعدة تلك الهيئات على القيام بواحباتهاحيث قام مدير كل الفرع علي حدا بعرض بيان تفصيلى عن كل هيئه تابعه ومدي الانضباط لادارى وانضباط العاملين ومدى تنفيذ الخطةجاء ذلك بحضورمديري عموم الشباب والرياضة والشؤون المالية والإدارية ومديري الهيئات والطلائع واعداد القاده و العلاقات العامة والإعلام وعقب الاجتماع قام مديرى الادارات الموجودة بالتعقيب على ما جاء فى بيان مديرى الفروع كلا فى اختصاصة وجاءت توصيات الاجتماع بخروج تعميم على كل مراكز الشباب بشان بعض الملاحظات العامة فى مراكز الشباب كمثال ذلك اجراءات قبول العضوية وإجراءات تعين العاملين بالمركز و توجية بعمل سجلات موجودة لمراكز الشباب بالإضافة إلى العديد من التعليمات العامة يأتى ذلك بعد تشكيل عدة لجان لمتابعة مراكز الشباب للوقوف على الوضع الحقيقى للمراكز

‎الجدير بالذكر ان الدكتوره صفاء الشريف وجهت بتشكيل عدة لجان متتالية من الادارات المتنوعة بالمديرية

‎ووجهت الشريف بتفعيل انشطه انديه الفتاه والمرآه والجواله والتطوع وتكثيف الانشطه خلال فتره عيد الاضحي وسرعه الانتهاء من تحديد المواعيد المقترحه للجمعيات العموميةللهيئات الشبابيةو الرياضيه وفى ختام الاجتماع قالت سيادتها وأننا لا نكل ولانمل و مستمرون فى التطوير والمتابعه مستمره في كل الهيئات التابعه لمديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية وبيان نقاط الضعف والقوة بالهيئات التابعة لها وذلك لمساعدةتلك الهيئات ولتحسين الأداء وقيام الهيئات بواجباتها

تاتي هذه الاجتماعات في اطار توجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية