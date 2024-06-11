طلب عاجل من منتخب مصر لـ “كاف”.. تفاصيل

توجه منتخب مصر بطلب عاجل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يطالب خلاله تطبيق تقنية الفيديو في مباريات تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمس بهدف لمثله ضد منتخب غينيا بيساو في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

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وكان هدف غينيا بيساو الذي تم إحرازه في مرمى منتخب مصر قد جاء بعد لمس يد مهاجم غينيا بيساو الكرة، إلا أن حكم المباراة تغاضى عن احتساب الخطأ.

ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط.

وكانت آخر مرة تأهلت فيها مصر لنهائيات كأس العالم تعود إلى عام 2018 في البطولة التي لعبت بروسيا، وشهدت خروج مصر من الدور الأول.