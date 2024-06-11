غيابات بالجملة في قائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كيلوباترا يوم 14 يونيو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف الزمالك تسع لاعبين بسبب الإصابة، وهي كالتالي..

محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويغيب شيكابالا لإصابته في العضلة الضامة، كما يغيب أحد فتوح لإصابته بتمزق في الكاحل، ويغيب الجزيري لإصابته في العضلة الضامة.

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ويغيب عن الزمالك أيضًا في مباراة سيراميكا كيلوباترا كل من مهاب ياسر لإصابته بكدمة قوية في الكاحل، كما يغيب محمد عاطف لتعرضه لإصابة في الركبة خلال مباراة البنك الأهلي، كما يغيب مصطفى الزناري لإصابته بإجهاد في العضلة الخلفية خلال ودية البنك الاهلي.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 17 مباراة.

وكان الزمالك قد توج قبل أسابيع بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف أحمد حمدي.