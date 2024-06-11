فيفا يصدم منتخب مصر بعد التعادل مع غينيا بيساو

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” صدمة إلى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، وذلك بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالمز

وتعادل منتخب مصر بهدف لمثله أمس أمام منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وتلقى المنتخب المصري صدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصم سبع نقاط من رصيده بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو، حيث أصبح رصيد نقاط منتخب مصر هو 1502.34 نقطة، بعد أن كان 1509.64 نقطة.

وكان رصيد نقاط منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو هو 1499.72 نقطة، ليرتفع إلى 1509.64 نقطة، ثم تراجع إلى 1502.34 نقطة بعد التعادل مع غينيا بيساو أمسز

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط، حصدها من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة وحيدة، فيما يأتي منتخب غينيا بيساو وصيفًا برصيد ست نقاط.