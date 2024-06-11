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بيراميدز يصدم رمضان صبحي بعد تورطه في أزمة المنشطات

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رمضان صبحي

رمضان صبحي

وجه مسئولو نادي بيراميدز صدمة إلى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، وذلك بعد تورطه في أزمة المنشطات الأخيرة.

وأخطرت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات “الوادا” اتحاد الكرة بوقف رمضان صبحي، وذلك لإتهامه في التلاعب بإحدى العينات.

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من جانبه قرر مسئولو نادي بيراميدز عدم تجديد تعاقد اللاعب في الوقت الحالي، خاصة وأنه يواجه شبح الإيقاف الذي قد يصل إلى 4 سنوات.

وكان حازم خميس، رئيس لجنة مكافحة المنشطات المصرية قد أكد في تصريحات صحفية أمس على أن الأمور قيد التحقيقات في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، مشيرًا إلى أنه في حال ثبوت إدانة اللاعب سيواجه عقوبة الإيقاف والتي قد تصل إلى أربعة سنوات.

من جانبه قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “حتى أكون صريحًا رمضان صبحي لن يشارك في المباريات القادمة، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأن أزمة المنشطات”.

واختتم: “لن يصدر أي قرارات رسمية من قبل لجنة مكافحة المنشطات المصرية “النادو” إلا عندما تدرس الموقف بعناية وترسله بعد ذلك للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات”.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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