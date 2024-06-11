تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي مع المنشطات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات أزمة رمضان صبحي مع المنشطات، خاصة بعد القرار الأخير بوقفه عن ممارسة اللعبة لحين صدور قرار نهائي.

وكانت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات قد أصدرت قرارها بوقف رمضان صبحي وحرمانه من ممارسة كرة القدم، وذلك بعد اتهامه بالتلاعب في إحدى العينات الخاصة به.

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وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “حتى أكون صريحًا رمضان صبحي لن يشارك في المباريات القادمة، إلا بعد صدور قرار نهائي بشأن أزمة المنشطات”.

وأضاف: “كان هناك جلسة استماع لرمضان صبحي ومحاميه في اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، وممثلوا اللاعب طلبوا جلسة استماع أخرى، وأولى هذه الجلسات ستكون في يوليو المقبل، والمنظمة تدرس الملف كاملًا خلال الفترة الحالية”.

واختتم: “لن يصدر أي قرارات رسمية من قبل لجنة مكافحة المنشطات المصرية “النادو” إلا عندما تدرس الموقف بعناية وترسله بعد ذلك للمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات”.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قد استدعي رمضان صبحي للانضمام لمعسكر المنتخب الأخير قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، إلا أنه استبعد اللاعب بعد قرار إيقافه من قبل لجنة مكافحة المنشطات.