إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان سيكون صفقة خاصة إن تمت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أشاد قائد برشلونة الأسبق وفريق الإمارات الحالي، أندريس إنييستا بقدرات النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح.

وقال إنييستا خلال مقابلة مع قناة الدوري الإسباني "لاليجا" الرسمية على منصة يوتيوب، اليوم الثلاثاء: "محمد صلاح يملك الموهبة والجودة وحقق العديد من الإنجازات على مدار سنوات طويلة ويتفوق على العديد من اللاعبين من حيث الجودة وعندما تشاهده تدرك أنك سترى شيئا مختلفا وجميلا".

وأتم قائد برشلونة الأسبق تصريحاته بقوله: "التعاقد مع محمد صلاح كان سيصبح بمثابة صفقة خاصة لبرشلونة إذا تم".

اسم صلاح كان ارتبط بوجود مفاوضات معه من جانب نادي برشلونة خلال فترات الانتقالات الماضية.

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