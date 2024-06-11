عبدالملك يرد على تصريحات حسام حسن ويكشف مفاجأة بشأن تبديل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رد أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك السابق، على تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب، التي أدلى بها عقب مواجهة غينيا بيساو أمس، وكشف مفاجأة بشأن عدم طلب حسام حسن تغيير محمد صلاح في اللقاء.

وتعادل منتخب مصر أمام نظيره غينيا بيساو، أمس الإثنين، بهدفين لكل فريق، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وأكد أحمد عيد عبدالملك، أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 محسوم بنسبة كبيرة، والإنجاز سيكون بالتأكيد هو صناعة منتخب قوي يستطيع الظهور بشكل قوي خلال الـ8 سنوات المقبلة.

قال عبدالملك في تصريحات لقناة "etc": "يجب تحضير جيل جديد لـ أمم أفريقيا المقبلة، وكذلك المونديال، لذلك حسام حسن عليه وضع خطة يسير عليها، وأن نعود للأداء الجيد للمنتخب المصري، ونريد العودة بقوة لتقديم مستوى مميز، منذ فترة طويلة نحن بعيدين عن الأداء والكرة الجيدة".

أكمل: "تصريح حسام حسن بشأن انظروا لمنتخب مصر (كان فين وبقى فين)، فنحن سبق وفزنا في التصفيات خارج ملعبنا، وعلينا أن نبدأ الإصلاح فورًا، ونريد العودة للمستوى المميز، وسندعم المدرب المصري في عمله من أجل النجاح".

وأوضح: "محمد صلاح هو أخطر لاعب جناح في العالم عندما يتواجد في مركزه والأفضل عدم دخوله لعمق الملعب أو اللعب في مركز مهاجم".

وأضاف: "حسام حسن لم يكن متحفظًا لكن طريقة 4-4-2 لم يقدم خلالها اللاعبون الأداء الجيد أمام غينيا بيساو في الشوط الأول، وخسرنا صلاح في الملعب لأنه لعب بجوار مصطفى محمد، وغينيا بيساو كان يلعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، والواضح أنه لم يتم دراسة المنافس جيدًا".

وأتم تصريحاته: "المعلومة عندي أن أحمد سيد زيزو كان هو من سيخرج ويشارك مصطفى فتحي، وليس صلاح، وينتقل امام عاشور للعب كظهير أيمن، وهناك أمور واردة في كرة القدم، وقد يحدث أن يغير المدرب رأيه في أي وقت، وهناك أمور لا تستحق المناقشة والعلاقة بين صلاح وحسام حسن جيدة للغاية".

اقرأ أيضا:

"كنت هتجنن".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لحسام حسن ويطالبه بهذا الأمر

بعد التعادل مع غينيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر في مطار القاهرة (صور)