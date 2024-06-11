"هيمشو غصب عنه".. شوبير يكشف بالأسماء استغناء الزمالك عن 8 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اللاعبين الذي ينوي الزمالك الاستغناء عنهم، خلال الفترة المقبلة، بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "استغناء الزمالك عن اللاعبين متوقف على حل أزمة القيد، وهناك مفاوضات حاليا لإنهاء هذه الأزمة، وتحدثت مع البعض في الزمالك، وقالوا إن محامي بوطيب موافق على التقسيط ولكن أن يتم دفع 60% من المبلغ كاش و40% على قسط آخر".

أضاف: "فيه لاعيبة الزمالك غصب عنه هيمشيهم، لأنهم بياخدوا مبالغ كبيرة، يعني إبراهيم نداي بياخد مليون و76 ألف دولار في الموسم ولعب 24 مباراة وسجل 3 أهداف فقط، وسامسون بيحصل على مبلغ يتخطى 500 ألف دولار".

أكمل: "نفس الأمر الزمالك يبحث التخلص من الفلسطيني ياسر حمد لعدم ظهوره بشكل مناسب، وأيضا محمد أشرف روقا ومحمود علاء وناصر منسي، ولكن كل هذا سيتوقف على حل أزمة القيد".

وأتم تصريحاته: "هناك لاعبين آخرين سوف يخرجون للإعارة، منهم محمد عاطف ومهاب ياسر، الزمالك، الأمور في الزمالك صعبة الراجل عاوز يمشي عدد كبير من اللاعبين، وهناك خوف من جانب الإدارة، تحسبا لعدم حل أزمة القيد في الانتقالات المقبلة".

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