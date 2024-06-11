قبل مواجهة اليوم.. هل يُعني فوز الأهلي أو الاتحاد تتويج أحدهما بدوري السلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء في ثالث مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر للمحترفين الذي تقام بنظام Best of 5.

وحسم فريق الاتحاد نتيجة المباراة الأولى من النهائي بالفوز على الأهلي بنتيجة 71-69 وعلى الجانب الآخر حقق الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 83-79.

وهنا حال فوز أي من الفريقين بالنهائي الثالث ستكون النتيجة (2-1) وسيتم اللجوء إلى مباراة رابعة إذا حسمها ذات الفريق وأصبحت النتيجة (3-1) ليتوّج باللقب وحال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

موعد المباراة الرابعة:

الخميس 13 يونيو - الثامنة مساءً

موعد المباراة الخامسة:

الجمعة 14 يونيو - الثامنة مساءً

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