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بيراميدز يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الراعي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا في الخامسة من مساء غد الأربعاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

ووفقا للمؤتمر الصحفي لنادي بيراميدز، يحضر المؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد رئيس النادي. والمدير الرياضي الكابتن هاني سعيد، والمدير الفني كرونسلاف يورتشيتش، وعدد كبير من نجوم فريق نادي بيراميدز.

ويعقب المؤتمر الصحفي الإعلان والكشف عن الراعي الجديد لنادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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