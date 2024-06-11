"بينهم 3 صفقات شتوية".. الخليج 365 يكشف كيف يُفكر مسؤولو الزمالك في إعارات لاعبيه بالموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يدرس مسؤولو نادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إعارة أكثر من لاعب بصفوفهم بالموسم 2024/2025.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" اليوم الثلاثاء، أن الزمالك يدرس بصورة مبدأية إعارة بعض اللاعبين الذين لايحصلون على فرصة لزيادة نسبة مشاركتهم وإكسابهم الخبرة بينهم ثلاثي الصفقات الشتوية الماضية: مهاب ياسر (22 عامًا) ومحمد عاطف (21 عاما) وترافيس موتيابا (18 عاما).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة على إعارة أي لاعب يتطلب شيئين وهما: موافقة الجهاز الفني بجانب وجود لاعبين في المراكز ذاتها.

وكان الزمالك قد أبرم عدة تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مثل: عبدالله السعيد، ناصر ماهر، أحمد حمدي، ترافيس موتيابا، زياد كمال، محمد عاطف، مهاب ياسر، ياسر حمد، محمد شحاتة وسيف فاروق جعفر.

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