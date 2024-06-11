شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر منتخب مصر بعد مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو؟ والان مع تفاصيل الخبر

قطع المنتخب الوطني شوطاً كبيراً في مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وذلك بعدما خاض الفراعنة 4 مباريات من أصل 10 لقاءات في المجموعة الأولى، كان آخرها مواجهة غينيا بيساو والتي جمعت المنتخبين أمس الاثنين، وانتهت بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما.

س: ما هو ترتيب المنتخب الوطني في مجموعته بالتصفيات؟ ج:حافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية، وذلك برصيد 10 نقاط. س: ما هو موعد أول مباراة للمنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم؟ ج:تعتبر مواجهة أثيوبيا هي أول تحدي للفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم في الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تقام يوم 17 مارس 2025، على أرض المنتخب الأثيوبي. س: من هو أقرب منافس للمنتخب الوطني في مجموعته؟ ج:يعتبر غينيا بيساو هو أقرب منافس للمنتخب الوطني في ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، حيث يتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم بوركينا فاسو وسيراليون برصيد 4 نقاط لكل منهما، وخامساً أثيوبيا برصيد 3 نقاط، وأخيراً جيبوتي في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. س: كم مباراة تتبقى للمنتخب الوطني في مجموعته؟ ج:يتبقى للمنتخب الوطني 6 مباريات في مجموعته التي تضم منتخبات، غينيا بيساو، منتخب إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ويتبقى للفراعنة 6 مباريات في مجموعته بعدما خاض 4 مباريات. س: من هو هداف المنتخب الوطني في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم؟ ج:يتصدر محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، قائمة هدافى الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بـ5 أهداف، بواقع هدف فى مرمى جيبوتي، وهدفين في مرمى سيراليون ومثلهما في مرمى بوركينا فاسو.