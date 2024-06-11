شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عصام الطيار حارس مرمى منتخب اليد ينضم لنادى هامبورج الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

نجح نادي هامبورج الألماني لكرة اليد ، فى التعاقد رسميا مع محمد عصام "الطيار" حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسم 2024 -2025 .

ونشر الحساب الرسمي لنادي هامبورج عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام : اللاعب المصري البالغ من العمر 28 عامًا يدعمنا في مركز حراسة المرمى وكان أحد أفضل حراس المرمى في الموسم المنقضي.



صفحة هامبورج الألمانى

وقضى محمد عصام الطيار موسما مميزًا مع ناديه بالينجين الألماني حيث شهدت أخر مباراة له مع فريقه وداعا بعد انتهاء رحلته مع النادي.

يذكر أن محمد عصام الطيار يستعد في الفترة المقبلة مع منتخب مصر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .