شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الثلاثاء، 11 / 6 / 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع غينيا بيساو، و العروض الخارجية تحسم مصير أليو ديانج مع الأهلي الموسم المقبل.

بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة الدولى بعد التعادل مع غينيا بيساو

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، بعد التعادل مع منتخب غينيا بيساو 1/1، فى المباراة التى جمعت المنتخبين أمس الاثنين فى غينيا بيساو، ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

العروض الخارجية تحسم مصير أليو ديانج مع الأهلي الموسم المقبل

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر لم يتلق أى عروض خارجية الفترة الماضية، ولا يوجد أى شيء يخص مصير اللاعب فى الانتقالات الصيفية المقبلة، والأقرب هو بقاء اللاعب فى صفوف الفريق، لاسيما أن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر متمسك ببقاء اللاعب ولم يطلب رحيله.

منتخب مصر يحتفل بوصول محمد أبو العلا للمباراة الـ100

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على الاحتفال بمحمد أبو العلا طبيب المنتخب بعد وصوله للمباراة رقم 100 فى تاريخه، والتواجد على رأس الجهاز الطبى للمنتخب منذ عام 2015.

الزمالك يطالب جوميز بتقليل الصفقات المطلوبة فى الصيف

طلب مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق تقليل عدد الصفقات المنتظر التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، خاصة أن الفريق به العديد من اللاعبين المميزين فى مختلف المراكز.

المنتخب الأولمبى يواجه كوت ديفوار فى الودية الثانية استعدادا للأولمبياد

يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، فى السابعة مساء اليوم، المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإيفواري باستاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

النادو تتجه لعقد جلسة استماع ثانية لـ رمضان صبحى فى أزمة المنشطات

كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل جلسة الاستماع الأولى التى خضع لها رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، على خلفية تعرضه للإيقاف من لجنة المنشطات.

الزمالك يتراجع عن التعاقد مع حارس مرمى جديد

استقر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على عدم التعاقد مع حارس مرمى للفريق خلال الميركاتو الصيفى، والاكتفاء بالحراس المتواجدين بالفريق، وذلك بعد الاتفاق المبدئي بين إدارة الزمالك والثنائي محمد عواد ومحمد صبحى على تجديد تعاقدهما مع الأبيض، حيث تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الجارى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة الزمالك.