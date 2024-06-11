شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام دولى جديد بالمباراة الرابعة بنهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

قرر اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة اختيار طاقم حكام دولى جديد اعتبارا من المباراة الرابعة لمباريات الدور النهائى بدورى السلة رجال التى تجمع فريقا الاهلى والاتحاد السكندرى.

وكان فريقا الأهلى والاتحاد السكندري طلبا تعيين طاقم حكام أجنبى لادارة مباريات الدور النهائي ، وبالفعل تمت الموافقة على الطلب.

ويتكون طاقم التحكيم للمباريات الثلاثة الأولى من اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه مواطنه جاتس سالين، والبورتريكى روبرتو فاسكوز.

وتم الإعلان عن الطاقم الجديد المقرر أن يقود مباريات الجولة الرابعة المقرر لها بعد غد الخميس، والمكون من البلغارى مارتن هولوزوف، و اللاتيفى مارتنز كولوفيزك، ويعاونه البولندى وزسيش ليزكا.

وفاز فريق سلة الاتحاد السكندرى فى المباراة الأولى ، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية، و على أن تقام المباراة الثالثة مساء اليوم.