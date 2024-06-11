تياجو موتا يوقع على عقود تدريب يوفنتوس

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي يوفنتوس الإيطالي مدربه الجديد لقيادة البيانكونيري في الموسم الكروي المقبل بعد إقالة مدربه ماسيميليانو أليجري من تدريب الفريق.



أكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن يوفنتوس يستعد للإعلان عن مدربه الجديد، وهو تياجو موتا بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابعت التقارير أن موتا سيوقع عقده مع يوفنتوس اليوم، وهو متواجد مع بعض من مسؤولي اليوفي في البرتغال.

وواصلت أن موتا سيوقع على عقوده تدريب يوفنتوس ومدة العقد 3 سنوات مقبلة، أي ينتهي في يونيو من عام 2027، وسيعلن النادي الإيطالي خلال أيام.

أكدت التقارير أن المدرب الجديد ليوفنتوس تياجو موتا وجه طلبًا محددًا" للنادي للتعاقد مع جاكوب كيفيور لاعب آرسنال، ويجهز النادي الإيطالي عرضا لشراءه بالفعل.

وتابعت آرسنال يريد 20 مليون يورو على الأقل للموافقة على البيع، وهو ما يعتبره يوفنتوس "مبالغًا فيه" ويعتقد أن الجانرز قد يخفض مطالبه في وقت لاحق من هذا الصيف.

