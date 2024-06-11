بمشاركة ياسر حمد.. أستراليا تكتسح فلسطين بخماسية فى تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح منتخب أستراليا نظيره منتخب فلسطين بخماسية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وسجل أهداف أستراليا كل من كوسيني ينجي، آدم تاغرت، كوسيني ينجي، مارتين بويلي ونيستوري إرانكوندا في الدقائق 5 ، 26 ، 41 ، 53 ، 87.

وشدت المباراة غياب وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة فلسطين واستراليا اليوم بسبب تعرضه للإصابة في لقاء لبنان الماضي.

وبهذة النتيجة يحتل منتخب أستراليا صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة، فيما يأتي منتخب فلسطين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.