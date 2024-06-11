بعد التعادل مع غينيا بيساو.. ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - حافظ منتخب مصر على تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بعد التعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة بالتصفيات المونديالية.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع ضيفه منتخب سيراليون، بهدفين لكل فريق، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في حين رفع غينيا بيساو رصيد للنقطة السادسة في المركز الثاني.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026:

1 – مصر 10 نقاط

2- غينيا بيساو 6 نقاط

3- بوركينا فاسو 5 نقاط

4 – سيراليون 5 نقاط

5- إثيوبيا 3 نقاط

6 – جيبوتي نقطة