تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى ثاني ودياته

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الأساسي لمواجهة كوت دايفور وديا في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

محمد يوسف

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