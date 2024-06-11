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تشكيل منتخب مصر الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى ثاني ودياته

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن روجير ميكالى المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي التشكيل الأساسي لمواجهة 
كوت دايفور وديا في تمام الساعة السابعة مساءً باستاد القاهرة فى ثاني مباريات الفريقين ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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ويخوض منتخب مصر الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من:
فى مركز حراسة المرمى: حمزه علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد وكريم الدبيس وحسام عبد المجيد وعمر فايد.

في خط الوسط: محمود صابر ومحمد شحاته وزياد كمال .

في خط الهجوم: مصطفي وقطة وأسامة فيصل
 

وكانت التجربة الأولى قد انتهت بفوز مصر بهدف نظيف فى مباراة قوية   .
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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