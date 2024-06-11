"نتمنى له الشفاء العاجل".. نانت يعلق على إصابة مصطفي محمد مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

علق نادي نانت الفرنسي على إصابة مهاجمه مصطفى محمد ولاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراة أمس أمام غينيا بيساو.

وتعرض مصطفي محمد لإصابة في أربطة الركبة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكتب الحساب الرسمي لنادي نانت عبر "منصة إكس" :" من المقرر أن يخضع مصطفى محمد لفحوصات إضافية اليوم لمعرفة طبيعة إصابته بدقة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وشارك مصطفي محمد مع نانت خلال الموسم الحالي في 29 مباراة بالدوري الفرنسي سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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