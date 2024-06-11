موعد مباريات منتخب مصر المتبقية في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى المنتخب الوطني المصري، فترة الأجندة الدولية خلال الفترة الحالية، بخوض مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2026.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، وتعادل في المباراة الثانية مع نظيره غينيا بيساو 1\1.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط.

ويتبقى للمنتخب الوطني 6 مباريات على نهاية تصفيات كأس العالم 2026 ويخوضها في المواعيد التالية:

-منتخب مصر يواجه إثيوبيا في الجولة الخامسة خلال شهر مارس 2025

-منتخب مصر يواجه سيراليون في الجولة السادسة خلال شهر مارس 2025

-منتخب مصر يواجه إثيوبيا في الجولة السابعة خلال شهر سبتمبر 2025

-منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو في الجولة الثامنة خلال شهر سبتمبر 2025

-منتخب مصر يواجه جيبوتي في الجولة التاسعة خلال شهر أكتوبر 2025

-منتخب مصر يواجه غينيا بيساو في الجولة العاشرة خلال شهر أكتوبر 2025

اقرأ أيضا:

"كنت هتجنن".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لحسام حسن ويطالبه بهذا الأمر

بعد التعادل مع غينيا.. وزير الرياضة يستقبل منتخب مصر في مطار القاهرة (صور)