"واحدة لمصلحة الأهلي".. 19 مادة من لوائح "كاف" بشأن السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، عقب تتويج الأحمر بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، وفوز الزمالك على نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدة لوائح تدير اللقاء، ولا يُسمح لأي فريق من الثنائي رفض لعب السوبر، وفي حالة امتناع أحدهم يوقع عليه عقوبة مالية بالإضافة إلى منعه من اللعب في أي مسابقة أفريقية، ثلاث نسخ.

ويحصل النادي الأهلي على ميزة إضافية باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا، إذ يشير البند الخامس في المادة رقم 27 (لوائح كأس السوبر) في لوائح الاتحاد الأفريقي، إلى أن هذه المسابقة تقام من مباراة واحدة في عاصمة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، باستثناء الحصول على إذن صريح من اللجنة التنفيذية.

وجاءت بنود المادة رقم 27 (لوائح كأس السوبر) في لوائح الاتحاد الأفريقي، كالآتي:

1. ينظم كاف كل عام مسابقة تسمى "كأس السوبر الأفريقي"، والتي ستكون من مباراة بين الفائز بدوري أبطال أفريقيا والفائز بكأس الكونفدرالية.

2. يحصل الفائز بالجائزة على نسخة مطابقة للأصل.

3. إذا لم تقام المسابقة لأي سبب من الأسباب، فيجب إعادة الكأس إلى كاف.

4. سيقدم الكاف ميداليات للفريقين، إذ يحصل الفريق الفائز على 18 ميدالية ذهبية للاعبين و7 ميداليات فضية للمسؤولين، ويحصل الوصيف على 18 ميدالية فضية للاعبين و7 ميداليات فضية للمسؤولين. 5. تقام هذه المسابقة من مباراة واحدة في عاصمة حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، باستثناء الحصول على إذن صريح من اللجنة التنفيذية.

6. تحتفظ اللجنة التنفيذية لكاف بحق تحديد أرضية محايدة لاستضافة مباراة كأس السوبر.

7. إذا لم تسمح الظروف بلعب المباراة في عاصمة النادي الفائز بدوري أبطال أفريقيا، تحتفظ لجنة كاف للأندية بالحق في تغيير مكان المسابقة وتقرر لعب المباراة في عاصمة النادي الفائز بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

8. يجب على الاتحاد المضيف أن يضع تحت تصرف كاف مجانًا:

8.1 الملعب الذي ستقام فيه المباريات، خالي من الدعاية، قبل ثلاثة أيام من المباراة وحتى اليوم التالي للمباراة.

8.2 كافة التجهيزات اللازمة والإشارة والصوت الدوليين تجاه القمر الصناعي، بالإضافة إلى الكوادر الفنية القادرة على نقل المباريات بشكل مباشر ومنتظم، وفي المقابل، يُسمح للدولة المنظمة بالنقل المباشر لجميع المباريات داخل أراضيها مجانًا وفقًا للوائح الإعلام والتسويق.

9. ستلعب المباراة في 2 × 45 دقيقة، إذا تعادل الفريقان بنهاية الوقت الأصلي، يتم تحديد الفائز بركلات الجزاء التي يتم تنفيذها وفقًا لقوانين اللعبة.

10. سيتم لعب كأس السوبر في الموعد الذي يحدده كاف بعد نهاية موسم الأندية مع الأخذ في الاعتبار جدول مسابقات كاف.

11. فقط اللاعبون المؤهلون في النادي المشارك في وقت المباراة والذين تظهر أسماؤهم في قائمة النادي للمسابقة الجديدة التي ستقام في عام كأس السوبر هم وحدهم المؤهلون للعب في هذه المباراة.

12. يجب على كل فريق إرسال قائمته المكونة من 18 لاعبًا إلى أمانة كاف قبل 15 يومًا على الأقل من الموعد المحدد للمباراة من أجل السماح للمنظمين بطباعة برنامج الحدث.

13. يقوم كاف بتغطية نفقات السفر والإقامة للأشخاص التاليين:

13.1 رئيس وأعضاء لجنة كاف التنفيذية.

13.2 الرؤساء الفخرين ونوابهم لكاف.

13.3 الأمين العام ونائبه.

13.4 الحكام المعينين للمباراة.

13.5 25 شخصًا لكل وفد (18 شخصًا و7 مسؤولين). 14. يتم دفع البدل اليومي لأعضاء كاف ومسؤولي المباريات من قبل كاف على أساس الفوائد المحققة.

15. سيتم الاحتفاظ بالعائدات من بيع تذاكر المباراة من قبل الاتحاد المضيف.

16. يتم تقسيم الإيرادات من حقوق الدعاية والتلفزيون وفقًا لقواعد كاف.

17. الفريق الذي يتأهل للعب كأس السوبر لكنه يرفض المشاركة فيها لن يسمح له بالدفاع عن لقبه القاري ولن يسمح له باللعب في أي من مسابقات كاف للأندية لمدة ثلاث نسخ عندما يكون النادي مؤهلاً لذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى للغرامة التي يمكن أن يفرضها كاف على الاتحاد الوطني سيتم فرضها على الفريق المتخلف.

18. لا يُسمح للفرق التي تلعب كأس السوبر بوضع إعلانات على قمصانها دون موافقة كتابية من كاف، ويجب أن يكون أي إعلان من هذا القبيل متوافقًا مع اللوائح الكاف التي تم الحصول عليها مكتوبة.

19. يتم البت في المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللوائح من قبل المنظمة لجنة المسابقات بين الأندية بالكاف.

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