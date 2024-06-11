رسمياً.. كوبر يعلن رحيله عن منتخب سوريا بعد الخسارة بخماسية أمام اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر رحيله عن منتخب سوريا عقب خسارته بخماسية نظيفة أمام نظيره الياباني ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كوبر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أُقيمت اليوم الثلاثاء، إنه كان سعيدًا بالعمل مع المجموعة الحالية من اللاعبين بالمنتخب السوري ولكن هذه المباراة هي الأخيرة له.

وضم الجهاز الفني المساعد لكوبر بمنتخب سوريا الثنائي المصري: محمود فايز كمدرب مساعد وعصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

وكان كوبر قد تولى تدريب منتخب سوريا في فبراير 2023؛ حيث قاده قي 18 مباراة فاز بـ 5 منها وتعادل في مثلها ولكنه خسر 8 مباريات.

الخسارة أوقفت رصيد منتخب سوريا عند النقطة 7 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق 11 نقطة عن نظيره الياباني المتصدر.

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