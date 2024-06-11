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حسام عاشور يكشف ما فعله مرتضى منصور أثناء أزمته مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب الأهلي الأسبق، حسام عاشور، تفاصيل تفاوض الزمالك معه للانضمام للفريق أثناء أزمته مع المارد الأحمر.

وقال حسام عاشور في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "أثناء أزمتي مع الأهلي تحدث معي مسؤول من نادي الزمالك، وقال لي إن المستشار مرتضى منصور يريدني في الزمالك وسأحصل على أضعاف ما كنت أتقاضاه في الأهلي".

وأوضح: "لو كنت روحت الزمالك وقتها كل الأمور ستنتهي مع الأهلي لذلك رفضت، رغم العرض المالي الكبير، واتقالي لو بتاخد في الأهلي جنيه هنديك 5".

وأضاف: "أتمنى التواجد في أي منصب داخل الأهلي سواء تدريبيا أو إداريا".

وأتم لاعب خط الوسط: "سأبدأ فترة معايشة تدريب خلال الفترة المقبلة، وأسعى للحصول على دورات تدريبية".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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