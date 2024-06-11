استعدادا لأولمبياد باريس.. تشكيل منتخب مصر الأولمبي ضد كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالى، تشكيل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار، في المباراة الودية الثانية، ضمن الاستعدادات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي في مواجهة كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى، حمزة علاء

خط الدفاع، أحمد عيد، عمر فايد، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس

خط الوسط، زياد كمال، محمود صابر، محمد شحاتة

خط الهجوم، مصطفي ميسي، أسامة فيصل، أحمد عاطف قطة

وعلى مقاعد البدلاء كل من، علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم محمد مغربي - محمد حمدي - محمود جهاد - بلال مظهر محمد طارق - علي زعزع - عمر الساعي - إياد العسقلاني - أحمد نادر حواش - محمد أحمد السيد احمد سيد عبد النبي.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره كوت ديفوار، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي.