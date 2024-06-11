حارس يد الأهلي السابق ينتقل إلى هامبورج الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي هامبورج الألماني لكرة اليد ضم حارس منتخب مصر محمد الطيار قادما من بالينجن فايلشتيتن.

وتعد هذه هي المحطة الثالثة للحارس صاحب الـ26 عاما في الدوري الألماني بعد لايبزيج وبالينجن فايلشتيتن.

وفي 33 مباراة بالدوري الموسم الماضي، تمكن الطيار من إنقاذ 295 كرة على المرمى (بنسبة 30.16%).

وهذا يجعله حارس المرمى صاحب ثاني أكبر عدد من التصديات في الدوري الألماني بأكمله، فقط لاعب برلين ديان ميلوسافليف كان قادرًا على تجاوز هذا الرقم (367 تصديًا).

وسبق لمحمد الطيار أن لعب في صفوف النادي الأهلي قبل الاحتراف في يناير 2022.

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