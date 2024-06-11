نجم منتخب مصر ضيف برنامج "الكورة مع فايق" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هند عواد:

يحل محمود حسن تريزيجية لاعب طرابزون سبور التركي، ضيفا على برنامج "الكورة مع فايق"، مساء اليوم، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لقناة إم بي سي مصر 2 على موقع "فيسبوك".

ويقدم الإعلامي إبراهيم فايق "الكورة مع فايق"، في الحادية عشر مساءا، من الجمعة إلى الثلاثاء، على قناة إم بي سي مصر 2.

وكان تريزيجية ضمن صفوف منتخب مصر بقيادة حسام حسن، في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وساهم تريزيجية في فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، بتسجيله هدفي اللقاء.

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