عبر بيان رسمي.. نادي النجوم يطلب استبعاد بيراميدز من البطولات الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أصدر نادي النجوم بيانا عاجلا يطالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد بيراميدز من البطولات الإفريقية.

وطالب النجوم بإلزام نادي بيراميدز بدفع مستحقاته المالية ومنعه من الحصول على الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية

وجاء نص بيان النجوم كالتالي: "طبقاً للوائح والقوانين، نادي النجوم يطالب الإتحاد المصري لكرة القدم بإلزام نادي بيراميدز بدفع مستحقاته المالية ومنعه من الحصول على الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية".

وأضاف: "في حال عدم الالتزام بالسداد تقدم نادي النجوم اليوم الثلاثاء" بمذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز وذلك لعدم التزامه بتنفيذ القرار الصادر من الإتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم".

وواصل: "يطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة لائحة التراخيص بالكاف) ويطالب نادي النجوم من الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية".

وأتم نادي النجوم في بيانه: "ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز هو أمر لائحي، ويترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية".

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