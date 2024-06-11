شكرا لقرائتكم خبر عن استاد العاصمة الإدارية يقترب من استضافة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تمت مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل الحصول على موافقة بإقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلى والزمالك على استاد العاصمة الإدارية.

أضاف الكومى فى تصريحات إذاعية، إنه يتم العمل على إقامة مباراة السوبر على استاد العاصمة الإدارية، ليكون هذا الحدث هو الأنسب لإفتتاح الملعب.

ويلتقى فريق الأهلي نظيره الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994.وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

وحتى الآن، لم يتم حسم موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي 2024 بشكل رسمي، أو مكان إقامتها.

وتنص اللوائح على إقامة مباراة السوبر الأفريقي على أرض بطل دوري أبطال أفريقيا، حال لم يتلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عرضا مناسبا.

يذكر أن النسخة الأخيرة من بطولة كأس السوبر الأفريقي أقيمت في المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر الأفريقي أُقيمت خارج قارة القارة السمراء في 4 مناسبات من قبل، بواقع 3 مرات على التوالي في قطر أعوام 2020 و2021 و2022، فضلا عن العام الماضي بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.