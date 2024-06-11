شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل و"ميسى " يقودان هجوم المنتخب الأولمبى أمام كوت ديفوار بالودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبى التشكيل الاساسى الذى يخوض مواجهة نظيره كوت ديفوار بعد قليل في اللقاء الودى الذى يجمعهما للمرة الثانية على ستاد القاهرة الدولى ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأدى المنتخب الأولمبى المباراة الودية الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة الماضى، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله مصطفى سعد "ميسى" صانع ألعاب منتخب مصر الأولمبى عقب استغلال خطأ مدافعى منتخب كوت ديفوار.

ويسعى ميكالى فى هذه المباراة لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال الودية الأولى، كما يسعى لحسم المراكز الثلاثة التي تحتاج للتدعيم بلاعبين كبار قبل اعلان القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس يوم 3 يوليو المقبل.

ويضم تشكيل المنتخب الاولمبى كل من :

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، عمر فايد ، حسام عبد المجيد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ميسي ، أسامة فيصل.