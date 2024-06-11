شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يؤجل مواعيد اختبارات الناشئين مواليد 2005 بسبب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسؤولو المقاولون العرب، تأجيل اختبارات الناشئين مواليد 2005، إلى ما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ومن المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن موعد الاختبارات الخارجية للناشئين بجميع محافظات مصر.

واستمرت اختبارات الناشئين من مواليد 2007 الي 2017، للأسبوع الثالث علي التوالي، لاختيار افضل اللاعبين الموهوبين للانضمام لفرق النادي.

وأكد يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بأن اختبارات الناشئين هذا الموسم قد حظيت باهتمام كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة لتحقيق الهدف الرئيسي منها وهو اختيار عناصر متميزة تدعم فرق القطاع.

من ناحية أخرى، استعان الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة معتمد جمال، بالمباريات السابقة لفريق طلائع الجيش فى الدورى وآخرها مواجهة بلدية المحلة، والتى انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عبد الحميد بسيونى، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، فى المباراة التى تجمع الفريقين الأحد 16 يونيو، والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات الدورى.