ثنائي فريق الشباب ينتظم فى تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم محمد صلاح وأحمد رفاعي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب انتهاء الثنائي من البرنامج التأهيلي الذي خضع له خلال الأيام الماضية، وكان محمد صلاح يعاني من إصابة خفيفة في الركبة بينما كان يعاني أحمد رفاعى من إجهاد في العضلة الخلفية.

وشارك محمد صلاح وأحمد رفاعي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي سواء الفقرة التأهيلية بجانب الجزء الخططي والتقسيمة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.