تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أدى محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي مجموعة من التدريبات الفنية المتنوعة تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس بالفريق، تم خلالها التركيز على جوانب خاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وشارك محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز في التقسيمة الفنية للفريق ، بحيث يشارك حارسان في التقسيمة بينما يؤدي الثالث تدريبات منفردة تحت قيادة لويس فيسنتي، من أجل تجهيز الجميع للمشاركة في أي وقت.