الجمعة المقبل .. الأهلي ضيفًا على فاركو بمؤجلات الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، ضيفًا على نظيره فاركو مساء الجمعة المقبل 14 يونيو الجاري ، ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

ويقام اللقاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



على صعيد متصل، اعتكد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه بالأمس تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024، والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية، بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف.

وكان المجلس قد اجتمع عصر أمس الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.