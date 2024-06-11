شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مباريات تفصل منتخب مصر عن حلم الصعود للمونديال.. تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

اكتفى منتخب مصر بالتعادل مع مضيفه منتخب غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026، وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغيني بنتيجة 1-1 مساء الإثنين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 70.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة

1_مباراة مصر وإثيوبيا ستكون يوم 13 من شهر مارس عام 2025

2_ مباراة منتخب مع سيراليون في يوم 24 مارس 2025 على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة.

3_ مباراة مصر مع اثيوبيا ضمن منافسات الجولة السابعة يوم 1 سبتمبر 2025 على ستاد القاهرة الدولي.

4_في الجولة الثامنة يخوض منتخب مصر مباراة قوية أمام بوركينا فاسو يوم 8 سبتمبر 2025 على أرض الأخير.

5_ستكون مباراة مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة يوم 6 أكتوبر 2025 خارج الديار.

6_ ستكون مباراة مصر وغينيا بيساو في الثالث عشر من شهر أكتوبر عام 2025 ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات افريقيا لكاس العالم 2026 على استاد القاهرة الدولي.

وخاض منتخب مصر خلال معسكر شهر يونيو مواجهتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وحسم الفراعنة المباراتين بفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثالثة، وتعادل مع غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.

يقع منتخبا مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو.