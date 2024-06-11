شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتقدم على كوت ديفوار بثنائية محمود صابر في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المنتخب المصرى الاولمبى على نظيره كوت ديفوار بهدفين دون رد ضمن اللقاء الودى الذى يجمعهم للمرة الثانية حاليا على ستاد القاهرة الدولى وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتمكن محمود صابر صانع ألعاب المنتخب الاولمبى من تسجيل هدفين في الدقيقة 17 و19.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامة من قبل لاعبو منتخب مصر الاولمبى وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف، بينما على الطرف الآخر محاولات لتعديل النتيجة، ولكن جميعها لم يكتب لها النجاح.

ويخوض المنتخب الاولمبى المصرى بقيادة البرازيلي ميكالى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، عمر فايد ، حسام عبد المجيد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ميسي ، أسامة فيصل.

ووقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.