شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتكر منصة التتويج بالبطولة الأفريقية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

احتكر ابطال منتخب مصر لكمال الاجسام المراكز الأولي ومنصة التتويج فى منافسات البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقةالبدنية التي احتضنتها الصالة المغطاة باتحاد الشرطة

وحضر حفل الختام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام

وعلي هامش البطولة انعقد كونجرس الاتحاد الأفريقي للياقة البدنية وكمال الأجسام والذي أشاد بالطفرة الرياضية التي تشهدها مصر في الجمهورية الجديدة والتي جعلتها قبلة للرياضة أفريقيا ودوليا وعربيا.

من جانبه قال الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام عن سعادته بالمستويات الفنية التي ظهر عليها ابطال أجسام من الهواة والأساتذة رغم المنافسات قوية من منتخبات ليبياو المغرب و الجزائر والسودان وأنجولا وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي و سواتيني والكاميرون وناميبياو غينيا.

علي هامش اجتماع عمومية الاتحاد الأفريقي تم تكريم الدكتور عادل فهيم واهدائه درع افضل اداري في العالم من الاتحاد الدولي والذى تسلمه من الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية

كما شهد الاجتماع تكريم خاص للدكتور عادل فهيم بدرع الاتحادية الجزائرية من السيد كمال نجاح رئيس الاتحادية الجزائرية لكمال الأجسام واللياقة البدنية