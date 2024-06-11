شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النجوم يطالب إتحاد الكرة بإلزام بيراميدز بدفع مستحقاته المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء مذكرة رسمية من نادي النجوم ضد نادي بيراميدز ، وذلك لعدم إلتزامه بتنفيذ القرار الصادر من الإتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 ، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

ويطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).

ويطالب نادي النجوم من الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.

ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز وهو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية.

وأقرت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة اليوم بأحقية نادي النجوم في الحصول من بيراميدز على 9 ملايين جنيه في قضية انتقال محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبى.

وأصدرت اللجنة قراراها بأحقية النجوم في الحصول على 9 مليون و680 ألف جنيه.

وكان محمود صابر انضم إلى بيراميدز قادما من النجوم من سنة 2020 لكن الأخير لم يدفع كامل مستحقات ضم اللاعب.