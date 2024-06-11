شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا والونش.. وتقسيمة فنية للاعبين على مجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما داخل ملعب النادى مساء اليوم الثلاثاء.

واطمأن جوميز من "شيكابالا" و"الونش" على الحالة الطبية الخاصة بهما في ظل خوض الثنائي للتدريبات التأهيلية خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة، ويتابع المدير الفني التقرير الخاص بهما بشكل مستمر من خلال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وحرص جوميز على الإشادة بالإصرار والعزيمة المتواجدة لدي "شيكابالا" و "الونش" خلال أداء البرامج التأهيلي والعلاجي من أجل التعافي والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت، كما أشاد بدورهما القيادي مع الفريق رغم الغياب عن المشاركة للإصابة.

ويعاني شيكابالا من إصابة عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، بينما يواصل الونش برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق .

كما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية، وتولى جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مجموعة، في حين قاد أندري بيكي المدرب العام للمجموعة الثانية ، و تم تدريب اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل، و تم تدوين جميع الملاحظات من أجل العمل عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.