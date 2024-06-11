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مران الأهلى.. كولر يجتمع بمعاونيه.. معلول فى الجيم وفقرة خططية

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القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعي _ لبنى عبد الله

الثلاثاء، 11 يونيو 2024 08:21 م

استأنف الاهلي تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو التي تجمع ‏الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.‏

وعاد الفريق للتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمرحلة القادمة.‏

عقد مارسيل كولر جلسة مع الطاقم المعاون لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة ببرنامج الفريق، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات بدنية ‏تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.‏

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات خططية متنوعة للاعبين، في الوقت الذي أدى فيه علي معلول جلسة في «الجيم» ضمن ‏برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على النجوم بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء السبت، واطمأن خلالها الجهاز الفني على ‏جاهزية اللاعبين المشاركين في التدريبات اليومية مع الفريق‎.‎

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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