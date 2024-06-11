اخبار الرياضه

المنتخب الأوليمبي يهزم كوت ديفوار في ثاني ودياته استعدادا للأولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المنتخب المصرى الاولمبى فوزاً على نظيره كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن المعسكر الإعدادي للفراعنة   استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

إقرأ أيضًا..

وسجل محمود صابر هدفي الفراعنة في الدقيقتين 17 و19، فيما خطف منتخب كوت دايفور هدف تقليص الفارق قبل انتهاء المباراة. 

وبدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. حمزة علاء.

خط الدفاع .. أحمد عيد ، عمر فايد ، حسام عبد المجيد ، كريم الدبيس.

خط الوسط .. زياد كمال ، محمود صابر ، محمد شحاتة ، أحمد عاطف "قطة".

الهجوم .. مصطفى ، أسامة فيصل.

يقع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة من أولمبياد باريس 2024 بجانب إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وصاحب المركز الثاني بـ كأس أمم آسيا.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا