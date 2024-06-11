ضِعف النسخة الأخيرة.. كوبا أمريكا 2024 تشهد جوائز مالية قياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ستصل الجوائز المالية لبطولة كوبا أمريكا 2024 التي تقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية إلى مبلغ قياسي.

وستقام النسخة المقبلة من كوبا أمريكا في الفترة من 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل، حيث سيتنافس 16 فريقًا في 32 مباراة للحصول على الكأس الفضي الثمين.

ووفقا لموقع "optus sports" فإن كل منتخب سيحصل على مبلغ قيمته 3 ملايين دولار فقط للمشاركة، ويحصل كل منتخب يتأهل لربع النهائي على 3 ملايين دولار أيضًا.

ويحصل المنتخب صاحب المركز الرابع يحصل على 6 ملايين دولار، والثالث 7.5 مليون دولار.

والوصيف 10.5 مليون دولار، وبطل كوبا أمريكا 2024 يحصل على جائزة مالية قدرها 24 مليون دولار.

توزيع الجوائز المالية لكوبا أمريكا 2024

مكافأة مشاركة: 3 مليون دولار

ربع النهائي: 3 مليون دولار

المركز الرابع: 6 مليون دولار

المركز الثالث: 7.5 مليون دولار

المركز الثاني: 10.5 مليون دولار

الفائز: 24 مليون دولار

وزادت قيمة الجوائز المالية عن ضعف الجائزة البالغة 29 مليون دولار التي تم منحها في عام 2021، عندما حصلت الأرجنتين حاملة اللقب على 9.7 مليون دولار بعد فوزها على البرازيل 1-0 في النهائي.

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