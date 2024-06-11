صحفي فرنسي يكشف مدة غياب مصطفى محمد عن الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
كشف الصحفي الفرنسي الشهير "Santi Aouna" مدة غياب مصطفى محمد عن الملاعب، عقب إصابته في مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو أمس الإثنين.
وكتب الصحفي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "فحوصات مطمئنة لمصطفى محمد الذي يغيب لمدة ثلاثة أسابيع فقط، المهاجم المصري سيكون حاضرًا في مباراة نانت".
وتعادل منتخب مصر مع نظيره غينيا بيساو بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
الجدير بالذكر أن طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، أعلن إصابة مصطفى محمد في أربطة الركبة.
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