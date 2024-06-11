اتحاد الكرة يكشف مكان إقامة كأس السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف إيهاب الكومي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، مكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

وقال الكومي في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تقدم بطلب لاستضافة مواجهة الأهلي والزمالك على ستاد العاصمة الإدارية ليكون افتتاحا رسميا للملعب وخاطبنا كاف بذلك".

وأضاف: "لكن لم نتلق ردا نهائيا من الاتحاد الإفريقي حتى الآن".

ويلتقي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي، عقب تتويج الأول بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، فيما فاز الزمالك على نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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